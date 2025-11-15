الشرقية .. ضبط 61 سيارة مخالفة لقانون البيئة

أكد محافظ الشرقية حازم الأشموني، أن جهاز شئون البيئة بالمحافظة تمكن من ضبط 61 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووجه المحافظ - في بيان اليوم السبت - بضرورة تنفيذ حملات مفاجئة في الميادين العامة بمراكز المحافظة؛ لفحص عوادم السيارات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالقانون وتحسين جودة الهواء حفاظًا على بيئة نظيفة وصحة المواطنين.

وجرى تشكيل 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بالحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري برئاسة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية الدكتور مجدي الحصري، وتم خلال هذه الحملات فحص 908 سيارات منها 499 سيارة تعمل بالبنزين و409 تعمل بالسولار، وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها في قانون البيئة.

وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 32 سيارة تعمل بالبنزين و29 تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية لهم.

