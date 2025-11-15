جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الإقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية و الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات لفحص عوادم السيارات والتأكد من مدى إلتزام أصحابها بالحدود المسموح بها في قانون البيئة المصري.

من جانبة أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، ان الفرع الإقليمي نفذ ١٥ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية خلال شهر اكتوبر الماضى، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى.

وقال إن الحملة شملت فحص ٤٩٩ سيارة تعمل بالبنزين وفحص ٤٠٩ سيارات تعمل بالسولار بإجمالى ٩٠٨ سيارات تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الإنبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

وأشار المحافظ الي ان الفحص المفاجئ أسفر عن ضبط ٣٢ سيارة تعمل بالبنزين و٢٩ سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بتحرير محاضر مخالفة بيئية لهم.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الإلتزام بالقانون وتحسين جودة الهواء حفاظًا على بيئة نظيفة وصحة المواطنين.