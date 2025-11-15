استعداداً لانتخابات النواب.. الشرقية ترفع درجة الاستعداد وتجهز المقار الانتخابية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كتاباً دورياً رقم(٢٦) لسنة ٢٠٢٥ موجهاً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، لرفع درجة الاستعداد لإستقبال انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥ والمقرر إجراؤها خلال يومي ٢٤ و٢٥ من نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء قراري الهيئة الوطنية للإنتخابات رقمي (٣٧و٣٨) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الجدول الزمني للإنتخابات.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص المحافظة على تهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر داخل لجانهم الإنتخابية، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حسن سير العملية الإنتخابية في مختلف أنحاء المحافظة.

واشار المحافظ الي أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر مرهوناً علي وعي الشعب المصري وحسّه الوطني في المشاركة الإيجابية والنزول للإدلاء بصوته في الإنتخابات المقبلة، للمساهمة في دعم مسيرة البناء ورسم مستقبل أكثر استقراراً للوطن، و رسم خريطة المستقبل ودعم إستكمال الحياة التشريعية.

كما وجّه المحافظ الجهاز التنفيذي بضرورة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بدقة وحزم داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، وعلى رأسها معاينة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها الإنشائية وعدم إدراجها بخطط الصيانة خلال فترة الانتخابات وفحص سلامة المباني و الأسوار واستيفاء اشتراطات الوقاية من الحريق وتوفير حرم آمن لا يقل عن ٢٠٠ متر حول كل مقر انتخابي لضمان التأمين الكامل والتأكد من سلامة أبواب المقرات و النوافذ المزودة بالمصبات الحديدية لتأمين صناديق الاقتراع وتوفير خطوط تليفون أرضي تعمل بكفاءة داخل المقرات، مع وجود المدير المسؤول طوال فترة العملية الانتخابية وتشكيل لجان متابعة للمرور الميداني على المقار للتأكد من جاهزيتها وإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة وتجهيز وفتح مراكز السيطرة بالشبكة الوطنية بالمحافظة والتنسيق الكامل مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومي الانتخابات.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية و الأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار ممثليهم لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.