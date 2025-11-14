أمن الشرقية يضبط شخصا اعتدى على فتاة وقيدها داخل تروسيكل بالزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شخص ظهر في أحد مقاطع الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال قيامه بالتعدي بالضرب علي فتاه صغيرة وتقييد يدها بحبل داخل تروسيكل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كان رجال مباحث قسم أول الزقازيق قاموا بفحص فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يقوم بالتعدي على فتاة وإجبارها على الصعود داخل تروسيكل بمدينة الزقازيق وتم تحديد هوية الشخص والفتاة، وكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتبين أن الفتاة هي ابنته وتبلغ من العمر 14 عامًا، كما أقر خلال التحقيقات بأنه كان يؤدبها

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.