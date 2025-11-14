قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
فتحي سند عن خسارة مصر أمام أوزبكستان: المنتخب محتاج شغل كتير
عالية المهدي: بيع أرض رأس الحكمة ساهم في استقرار سعر صرف الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالشرقية

القائمة الوطنية من أجل مصر
القائمة الوطنية من أجل مصر
عبد الرحمن سرحان

عقد حزب مستقبل وطن، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، حضره عشرات الآلاف من المواطنين، للتعريف بمرشحي الفردي والقائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمدينة منيا القمح، في محافظة الشرقية.

مؤتمر مستقبل وطن بالشرقية 

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ والمهندس السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا.

كما شارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد، نواب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمناء المساعدين بالحزب، وأمناء وأعضاء الأمانات المركزية, وأمناء الحزب والتنظيم وأعضاء الحزب، بمحافظات شرق الدلتا، وهي، الشرقية، دمياط، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتم خلال المؤتمر، عرض فيلم وثائقي عن انجازات الدولة المصرية، خلال السنوات العشر الأخيرة، وكذلك فيديو  وثائقي، يوضح انجازات وجهود حزب مستقبل وطن، في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

أحزاب القائمة بمؤتمر حاشد بالشرقية 

وقال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن حشود أهالي الشرقية اليوم تمثل أكبر مثال على وعي المواطنين، مشيدا بحكمة ووطنية القيادة السياسية في تجاوز تحديات جسيمة والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان، موضحا أن القائمة الوطنية استهدفت تحقيق أكبر قدر من المشاركة لفئات الأحزاب المختلفة، دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما، قال النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، ويناقش القضايا ويقترح الحلول التي تخدم المواطن والدولة على حد سواء.

ومن جانبه، دعا النائب أحمد العوضي؛ وكيل مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، لمساندة الدولة المصرية، والالتفاف خلف القيادة السياسية، في ظل الظروف الدقيقة الحالية .

بينما اعتبر الدكتور السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، التواجد والتكاتف، دليل على التلاحم الوطني، وأهمية التنسيق بين كافة الأحزاب السياسية، دعماً للمشروع الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري فثمن التعاون والتنسيق بين كافة الأحزاب في جميع القضايا، لصالح الوطن ودعماً للمؤسسات الوطنية.

وشهد المؤتمر تفاعلاً كبيراً من الحضور حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الأغاني الوطنية، مجددين العهد بالوقوف خلف الرئيس، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

وفي ختام المؤتمر تم التقاط الصور الجماعية لمرشحي القائمة الوطنية ومرشحي الفردي ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

القائمة الوطنية القائمة الوطنية من أجل مصر انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ندوة فيلم الركض الصامت

مخرجة فيلم الركض الصامت: مشهد موت الطفلة كان صعبا.. وفضلت عدم صراخ الأم

احمد السعدني

محمد سامي يشيد بأداء أحمد السعدني: "من أكثر الممثلين موهبة".. والفنان يرد

بروفات مسلسل الست موناليزا

رمضان 2026 .. محمد سيد بشير ينشر بروفات مسلسل الست موناليزا لـ مي عمر

بالصور

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم
معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن
طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي
مرحاض "أمريكا" الذهبي يُعرض للبيع في مزاد عالمي

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا
المصريون القدماء تعاطوا الأفيون يوميًا

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد