نائب رئيس حماة الوطن: نشارك بالقائمة الوطنية بروح التعاون لا المغالبة

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب يشارك بـ القائمة الوطنية من أجل مصر بروح التعاون لا المغالبة.

جاءت تصريحات العوضي خلال مشاركته في مؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا بمحافظة الشرقية، والذي يعد أكبر مؤتمر انتخابي لدعم القائمة الوطنية في دائرة منيا القمح، بتنظيم من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، وبمشاركة مرشحي القائمة من أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية والمؤتمر وحماة الوطن، وفي مقدمتهم السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب حضور واسع من القيادات السياسية والحزبية من مختلف المحافظات.

وأكد العوضي أن المشاركة في القائمة الوطنية تقوم على مبدأ التعاون لا المغالبة، وأن الأحزاب المشاركة اتفقت على هدف واحد هو دعم الدولة والمواطن.

وأوضح أن مصر تواجه مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الاستراتيجية على مختلف الاتجاهات، ما يجعل البلاد في بؤرة مشتعلة تستوجب المزيد من التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية.

كما أشاد العوضي بنتائج مؤتمر شرم الشيخ، معتبرًا إياه إنجازًا تاريخيًا لمصر وللقضية الفلسطينية، مؤكدًا ثبات الموقف المصري الرافض للتهجير والداعم الكامل للحقوق الفلسطينية.