الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قبل الإعادة.. ما نصاب الفوز لمرشحي الفردي بمحافظات الجولة الأولى؟

انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 نوفمبر الجاري، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت في الخارج يومي 7 و 8 من نوفمبر و 10 و 11 من الشهر نفسه في الداخل.

ومن المنتظر أن تجرى جولة الإعادة في أغلبية محافظات المرحلة الأولى، والتي ستكشف الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيلها الثلاثاء المقبل بمؤتمرها الصحفي.

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وفي هذا الصدد، نستعرض نصاب الفوز الذي يحتاجه مرشحو جولة الإعادة للفوز بـ انتخابات مجلس النواب.

فبحسب المادة (23)، يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

نصاب الفوز في جولة الإعادة

وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

فوز القائمة

وفيما يخص نظام القوائم، نصت المادة ذاتها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

أما المادة (24)، فقد تناولت حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات ممجلس النواب انتخابات النواب 2025 الانتخابات جولة الاعادة

