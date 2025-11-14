قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر

موعد المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025
موعد المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025
أميرة خلف

وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والأحزاب لخوض سباق المنافسة على مقاعد مجلس النواب 2025، تسعد محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 لانطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة والتي نستعرض تفاصيلها طبقا للاتي .

و يتساءل العديد من المواطنين في الشارع المصري، عن بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، ومعرفة  المحافظات والدوائر التي تشملها.


تفاصيل المرحلة الثانية


نستعرض في سياق التقرير الآتي، موعد انطلاق انتخابات المرحلة الثانية و تفاصيل المحافظات والدوائر المشمولة في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشار إلى أن بدأت الحملات الدعائية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ومن المقرر أن يتوقف كل نشاط دعائي في 20 نوفمبر مع بدء الصمت الانتخابي.

بينما يصوت المصريون في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، ثم تجري الانتخابات داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، لتعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.


وتبدأ الطعون على النتائج خلال 48 ساعة وحتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.


وتجرى جولة الإعادة يومي 15 و16 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 17 و18 ديسمبر داخل مصر، ومن ثم تختتم العملية بإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم 25 ديسمبر.

خريطة المحافظات في المرحلة الثانية


تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تمثل قطاعات القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وسيناء، وهي:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


مقاعد الدوائر طبقا للقانون الجديد


تخصص انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 284 مقعدًا للنظام الفردي موزعة على 143 دائرة انتخابية، إضافة إلى 284 مقعدًا للقوائم المغلقة المطلقة موزعة على أربع دوائر رئيسية تشمل الصعيد، الدلتا، القاهرة الكبرى، وشرق الدلتا.

مقاعد مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب موعد انطلاق انتخابات المرحلة الثانية الحملات الدعائية الطعون خريطة المحافظات في المرحلة الثانية القاهرة الكبرى الدلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

هيئة الإسعاف

تحذير عاجل من هيئة الإسعاف للمواطنين .. السبب والتفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

ترشيحاتنا

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

انطلاق الدورة التدريبية الأولى للتحكيم بأسيوط الأحد القادم

كسح مياه الأمطار

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار في بيلا .. صور

محافظ البحيرة

نوة المكنسة تضرب من جديد.. أمطار مستمرة على البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد