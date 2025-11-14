قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر

وسط استعدادات مكثفة من المرشحين والأحزاب لخوض سباق المنافسة على مقاعد مجلس النواب 2025، تسعد محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 لانطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة والتي نستعرض تفاصيلها طبقا للاتي .

و يتساءل العديد من المواطنين في الشارع المصري، عن بدء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، ومعرفة المحافظات والدوائر التي تشملها.



تفاصيل المرحلة الثانية



نستعرض في سياق التقرير الآتي، موعد انطلاق انتخابات المرحلة الثانية و تفاصيل المحافظات والدوائر المشمولة في المرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشار إلى أن بدأت الحملات الدعائية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر، ومن المقرر أن يتوقف كل نشاط دعائي في 20 نوفمبر مع بدء الصمت الانتخابي.

بينما يصوت المصريون في الخارج يومي الجمعة والسبت 21 و22 نوفمبر، ثم تجري الانتخابات داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر، لتعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر.



وتبدأ الطعون على النتائج خلال 48 ساعة وحتى 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.



وتجرى جولة الإعادة يومي 15 و16 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 17 و18 ديسمبر داخل مصر، ومن ثم تختتم العملية بإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم 25 ديسمبر.

خريطة المحافظات في المرحلة الثانية



تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تمثل قطاعات القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة وسيناء، وهي:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.



مقاعد الدوائر طبقا للقانون الجديد



تخصص انتخابات مجلس النواب 2025 عدد 284 مقعدًا للنظام الفردي موزعة على 143 دائرة انتخابية، إضافة إلى 284 مقعدًا للقوائم المغلقة المطلقة موزعة على أربع دوائر رئيسية تشمل الصعيد، الدلتا، القاهرة الكبرى، وشرق الدلتا.