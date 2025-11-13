المنافسة شرسة .. كواليس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

قال الخبير السياسي مختار غباشي إن المنافسة في انتخابات مجلس النواب تتركز بشكل رئيسي في النظام الفردي، حيث يشهد هذا النظام أكبر عدد من المرشحين، الذي بلغ حوالي 1200 مرشح في 14 محافظة.

وأشار إلى أن القوائم المغلقة، من جهة أخرى، شبه محسومة نتيجة حاجتها إلى 5% فقط من الأصوات لتحقيق النجاح.

التنافس الشديد في المناطق القبلية:

و سلط الضوء على شدة التنافس في الانتخابات الفردي، خاصة في المناطق التي تلعب فيها العصبية القبلية دورًا بارزًا في حسم النتائج. وأكد أن محافظة مرسى مطروح كانت من أبرز الأمثلة على تأثير هذه العصبية في تحديد هوية الفائزين.

سير العملية الانتخابية:

تحدث غباشي عن سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الانتخابات مرّت بسلام ودون مشكلات كبيرة، مع بعض التجاوزات الطفيفة التي تم التعامل معها من قبل السلطات المختصة.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن عن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع منح الحق للمرشحين بالطعن في النتائج خلال 48 ساعة من الإعلان.

غباشي أشار أيضًا إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات هذا العام كانت بارزة، سواء كمرشحة أو كناخبة. وأكد أن الدور النسائي أسهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الانتخابي، مع اهتمام كبير من الناخبين بالمشاركة في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، أكد غباشي أن النسبة النهائية سيتم تحديدها بعد إعلان النتائج الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا من الناخبين، ما يعكس حيوية العملية الانتخابية.