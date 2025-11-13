قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المنافسة شرسة .. كواليس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قال الخبير السياسي مختار غباشي إن المنافسة في انتخابات مجلس النواب تتركز بشكل رئيسي في النظام الفردي، حيث يشهد هذا النظام أكبر عدد من المرشحين، الذي بلغ حوالي 1200 مرشح في 14 محافظة. 

وأشار إلى أن القوائم المغلقة، من جهة أخرى، شبه محسومة نتيجة حاجتها إلى 5% فقط من الأصوات لتحقيق النجاح.

التنافس الشديد في المناطق القبلية:

و سلط الضوء على شدة التنافس في الانتخابات الفردي، خاصة في المناطق التي تلعب فيها العصبية القبلية دورًا بارزًا في حسم النتائج. وأكد أن محافظة مرسى مطروح كانت من أبرز الأمثلة على تأثير هذه العصبية في تحديد هوية الفائزين.

سير العملية الانتخابية:

تحدث غباشي عن سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الانتخابات مرّت بسلام ودون مشكلات كبيرة، مع بعض التجاوزات الطفيفة التي تم التعامل معها من قبل السلطات المختصة. 

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن عن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع منح الحق للمرشحين بالطعن في النتائج خلال 48 ساعة من الإعلان.

غباشي أشار أيضًا إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات هذا العام كانت بارزة، سواء كمرشحة أو كناخبة. وأكد أن الدور النسائي أسهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الانتخابي، مع اهتمام كبير من الناخبين بالمشاركة في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، أكد غباشي أن النسبة النهائية سيتم تحديدها بعد إعلان النتائج الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا من الناخبين، ما يعكس حيوية العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

ترشيحاتنا

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

زوج ينهي حياة زوجته

لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد