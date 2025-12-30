حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية

شدد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على الأراضي الزراعية، وإيقاف أعمال البناء المخالف بكافة صورها، والتعامل الفوري مع أي تغيير ظاهر على الأرض وفق ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية على مدار الساعة وردع أي محاولات للمخالفة.

وفي هذا الإطار، قاد السكرتير العام بالمحافظة أحمد حبيب، حملة مُكبرة لإزالة التعديات بنطاق حي العامرية ثان شملت إزالة 7 متغيرات مكانية عبارة عن 7 فيلات علي مساحة إجمالية 1600 متر بمنطقة الكينج مريوط، بالإضافة إلى إزالة 7 متغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة برج العرب عبارة عن سقف وأعمدة وحوائط.

وقام حي العامرية أول بحملة مكبرة لإزالة التعديات وأعمال البناء المخالف وإزالة متغير بمنطقة عبد القادر عبارة عن حوائط من الطوب الأبيض، ورصد أعمال بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى إزالة متغير عبارة عن حوائط بالطابق الأول علوي بقرية الكرنك بمنطقة النهضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونفذ حي المنتزه ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال البناء المخالف حيث أسفرت الحملة عن إزالة نقطة متغيرات مكانية بعزبة الروضة عبارة عن حوائط وأعمدة إلى جانب هدم الحوائط المخالفة بعزبة البرنس.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية المستمرة، لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو تنفيذ أي إنشاءات مخالفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.

وفي سياق آخر، رفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى تحسبا لتوقعات سوء الأحوال الجوية، وذلك طبقًا للبيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات بمنخفض جوي وأمطار خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الشركة - في بيان - أنه تم تمركز 150 سيارة ومعدة متنوعة ما بين سيارات شفط وكسح مياه ومعدات، في المناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة، مع جاهزية كاملة للتدخل الفوري حال حدوث أي تجمعات.

وأشار رئيس الشركة سامي قنديل إلى أن فرق الطوارئ تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لضمان سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، ومنع تأثيرها على حركة المرور أو المرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية المعنية بمحافظة الإسكندرية.

وشدد على جاهزية جميع المحطات والشبكات، واستمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية، مؤكدا أن غرفة الطوارئ الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

وتناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالتعاون والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار أو شكاوى من خلال الخط الساخن 175، مؤكدة استمرار حالة الاستعداد الكامل حتى استقرار الأحوال الجوية.