قبل انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها كل المعلومات عن جولة الإعادة فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب.. وعن ما يحتاجه المرشحون للفوز في الفردي والقائمة، ومصير المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة، وهل تشهد دوائر القوائم إعادة انتخاب؟.

وقالت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يشدد على القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، مراعاة التوقيت المناسب في نشر المحتوى التوعوي، بحيث تقدم الوزارة المعلومات المتعلقة بكل مرحلة بالتزامن معها، حتى يتسنى للمواطن متابعة ما يحتاجه من معلومات في اللحظة الراهنة.

وأضافت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير المستشار محمود فوزي، يتابع بشكل لحظي المحتوى المقدم للمواطنين، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء هذه الحملة.