رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لرد مبالغ التأمين إلى المرشحين على المقاعد الفردية وممثلي القوائم عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إعلانها في 18 نوفمبر المقبل.

موعد وآلية رد التأمين

نصت المادة (26) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه: "يمكن بعد إعلان نتيجة الانتخاب أن يُرد إلى المرشح في النظام الفردي وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين، بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية".

وبذلك، يحق للمرشحين استرداد مبلغ التأمين خلال مدة أقصاها 30 يومًا من إعلان النتيجة الرسمية.

قيمة التأمين للمقاعد الفردية

ألزم قانون مجلس النواب كل مرشح على المقاعد الفردية بتقديم إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، كشرط من شروط قبول أوراق الترشح، على أن يُرد هذا المبلغ بعد انتهاء العملية الانتخابية وفق الضوابط القانونية.

قيمة التأمين للقوائم الانتخابية

أما بالنسبة لنظام القوائم، فقد حدد القانون مبالغ تأمين تختلف حسب عدد المقاعد المخصصة للقائمة، وجاءت على النحو التالي:

120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.

306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

ويُودع هذا المبلغ بصفة تأمين بخزانة المحكمة الابتدائية، ويُرد إلى ممثل القائمة بعد انتهاء العملية الانتخابية وخصم تكاليف إزالة الدعاية.