مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026
محافظ الفيوم: لا ندخر جهدًا للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم والارتقاء بالقطاع الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بصحة الإنسان، مشددًا على استمرار العمل لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين على أعلى مستوى، من خلال دعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة، والتوسع فى إنشاء وتطوير الأقسام الطبية المختلفة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ بمرافقة نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية الدكتور أسامة عبد الحى، ونائب المحافظ الدكتور محمد التونى، وحدة المخ والأعصاب الجديدة الجاري تجهيزها بمستشفى سنورس المركزى، والتي تضم 6 أسرة عناية مركزة، و5 أسرة بالقسم الداخلى، وسكنًا خاصًا للأطباء ملحقًا بالوحدة، إلى جانب تفقد جهاز الأشعة المتطور C-Arm المقدم من نقابة أطباء مصر (لجنة مصر العطاء)، ضمن دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وثمن محافظ الفيوم الدور الحيوى الذى تقوم به النقابة العامة للأطباء، والنقابة الفرعية، واتحاد المهن الطبية، في دعم الأطباء وتوفير احتياجاتهم، مشيدًا بالتعاون المثمر بين النقابة وأجهزة المحافظة ووزارة الصحة وجامعة الفيوم، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشاد المحافظ بجهود الفرق الطبية وأطقم التمريض والعاملين بمديرية الصحة، مؤكدا أن دورهم كان واضحًا وجليًا خلال جائحة كورونا، مشددًا على حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم للمنظومة الصحية، والتوسع فى تطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أهمية التعاون البناء بين المحافظة والنقابات المهنية واتحاد المهن الطبية ومؤسسات المجتمع المدنى، ضمن العمل بروح الفريق الواحد، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية.

من جانبه، أكد نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحى، أن النقابة العامة تحرص على دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، مشيرًا إلى تزويد مستشفى سنورس المركزى بجهاز أشعة C-Arm بتكلفة بلغت مليوني جنيه، لإجراء جراحات العظام والكسور المتقدمة، بما يخفف العبء عن المرضى ويوفر الخدمة الطبية بالقرب من محل إقامتهم.

وأوضح نقيب الأطباء أن جهاز C-Arm يعد من الأجهزة المتطورة فى مجال الأشعة السينية الطبية المتنقلة، ويستخدم فى التصوير اللحظى أثناء العمليات الجراحية المعقدة، خاصة فى جراحات العظام والمسالك البولية والقلب وإجراءات إدارة الألم، ما يسهم فى زيادة دقة التدخل الجراحى وتقليل زمن العملية والمضاعفات المحتملة للمريض.

في السياق ذاته، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الدكتورة نيفين شعبان، أن المديرية تعمل وفق خطة علمية ممنهجة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الفيوم للارتقاء بالقطاع الصحى، مشيرة إلى أنه يجرى إنشاء قسم جديد لعلاج مرضى المخ والأعصاب بمستشفى سنورس المركزى بالجهود الذاتية، ومن المقرر افتتاحه ودخوله الخدمة خلال شهر مارس المقبل.

وقالت إن المديرية تنفذ حاليا توسعات بقسمى الكلى والحضانات بمستشفى فيديمين المركزى، إلى جانب العمل على توفير جهاز C-Arm لمستشفى إطسا المركزى خلال الفترة المقبلة، وإنشاء قسم لجراحة الوجه والفكين بمستشفى طامية المركزى.

من جهته، استعرض مدير مستشفى سنورس المركزى، الدكتور أحمد اللباد، ما تم إنجازه خلال عام 2025، والذى شمل رفع كفاءة السكن الرئيسى للأطباء، وتطوير دورات المياه بالمبنى الرئيسى، وإنشاء وحدة رفع مياه بسعة 3 خزانات، بالإضافة إلى توريد جهاز فحص الثدى بالأشعة (الماموجراف) من وزارة الصحة، للكشف المبكر عن أورام الثدى لدى السيدات.

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
كنيسة
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
