انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشهد الإنتخابي مر بهدوء على الرغم من توقعات أن يكون بها مظاهر عنف، ولكن بفضل الأجهزة الأمنية مرت العملية الانتخابية بسلام.

وقال مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، إن الأصوات التي تم إعلانها خلال انتخابات مجلس النواب متوقع أن يكون هناك إعادات في عدد من المحافظات خاصة أن الأصوات بها متقاربة إلى حد كبير، وسيتم من خلال الإعادة تحديد الفائز.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع وترصد كل التجاوزات في أيام الانتخابات، مؤكدا أن حيادية المعركة الانتخابية أمر متعلق بسلامة الدولة الوطنية.



وأشار مصطفى بكري إلى أنه علينا أن نحرص على الأمن والاستقرار في المرحلة القادمة للانتخابات.

