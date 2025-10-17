مصطفى بكري: بهذه الطريقة قضى وزير التربية والتعليم على الفساد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم لا يتوقف عن زيارة المدارس في المحافظات المختلفة بشكل مفاجئ ومتابعة للمشاكل.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير أزال الأسلاك الشائكة واقتحم المناطق المحرمة لصالح العملية التعليمية.

وأشار إلى أن صندوق دعم المشروعات له حصة من أموال المدارس الخاصة وكانت هذه الأموال يتم التغاضي عن تحصيل الكثير منها من هذه المدارس، بدأ الوزير عملية التحصيل الواسعة وجمع أموالا كبيرة، وبدأ يدفع منها مكافآت للعاملين بالحصة دون تكليف الدولة أعباء مالية إضافية.

وتابع: الصندوق حاليا يدعم المدارس بأجهزة كمبيوتر ويساعد في بناء المدارس والتأثيث، وأخذ نسبته المهدرة المستحقة من المدارس الخاصة.

كما قضى الوزير على عملية بيع كتب الحكومة وهذه الكتب كانت موجودة في المخازن وتباع بواسطة البعض للمدارس الخاصة بأقل من سعرها الحقيقي.

وأشار إلى وزير التربية والتعليم، ألزم المدارس الخاصة بدفع مصاريف الكتب لكل الطلبة مرة واحدة لوزارة التربية والتعليم، وبذلك قضى الوزير على فساد المخازن التي تخزن فيها الكتب.

كما شهدت المدارس التزام وانتظام في الكثافة الطلابية، وبدأ الجدل يتراجع عن نظام البكالوريا الذي أثار الجدل في بداية العام الدراسي، وهذا النظام يقضي على المدارس الدولية التي تعطي الدرجات بالأموال.