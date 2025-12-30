قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
وكيل صحة البحر الأحمر يفتتح تدريب الإنعاش القلبي الرئوي للفرق الطبية

ابراهيم جادالله

افتتح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم فعاليات تدريب الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) لكافة الفرق الطبية بالمحافظة.

ويستمر التدريب على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات الفرق الطبية في التعامل السريع والآمن مع حالات توقف عضلة القلب لدى البالغين والأطفال، مع التركيز على التدريب العملي للإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية، إضافة إلى تنظيم العمل ضمن فرق طبية وتوزيع الأدوار بما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المرضى.

وأشرفت على تنفيذ التدريب الدكتورة منة الله عميش، حيث أكدت أهمية هذا البرنامج كأحد التدريبات الأساسية لجميع المستويات الطبية، نظرًا لدوره الحيوي في تقليل معدلات الوفيات وزيادة فرص النجاة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي أن تنفيذ هذا التدريب يأتي تطبيقًا للمعايير المعتمدة في جودة وسلامة المرضى، ويعكس التزام مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بخطة تطوير الكوادر الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الجاهزية الطبية لمواجهة الحالات الحرجة والطوارئ بكفاءة واحترافية.

