وكيل صحة البحر الأحمر يفتتح تدريب الإنعاش القلبي الرئوي للفرق الطبية

افتتح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم فعاليات تدريب الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) لكافة الفرق الطبية بالمحافظة.

ويستمر التدريب على مدار خمسة أيام، وذلك في إطار حرص المديرية على رفع كفاءة الكوادر الصحية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة.

ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات الفرق الطبية في التعامل السريع والآمن مع حالات توقف عضلة القلب لدى البالغين والأطفال، مع التركيز على التدريب العملي للإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية، إضافة إلى تنظيم العمل ضمن فرق طبية وتوزيع الأدوار بما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المرضى.

وأشرفت على تنفيذ التدريب الدكتورة منة الله عميش، حيث أكدت أهمية هذا البرنامج كأحد التدريبات الأساسية لجميع المستويات الطبية، نظرًا لدوره الحيوي في تقليل معدلات الوفيات وزيادة فرص النجاة.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي أن تنفيذ هذا التدريب يأتي تطبيقًا للمعايير المعتمدة في جودة وسلامة المرضى، ويعكس التزام مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بخطة تطوير الكوادر الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الجاهزية الطبية لمواجهة الحالات الحرجة والطوارئ بكفاءة واحترافية.