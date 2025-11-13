حبشي يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة استعدادات بورسعيد لاستقبال انتخابات مجلس النواب

عقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال ماراثون انتخابات مجلس النواب، المقرر انطلاقها خلال الفترة المقبلة داخل بورسعيد، ضمن محافظات المرحلة الثانية في 24 و 25 من نوفمبر الجاري

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والجهات الأمنية والعسكرية، و رؤساء الأحياء و بورفؤاد ومديري المديريات و عدد من الجهات التنفيذية والمختصة.

في بداية الاجتماع؛ استعرض اللواء محب حبشي التنسيقات التي جرى اتخاذها بواسطة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام، مع عرض استعدادات و جاهزية كافة الجهات لاستقبال مارثون انتخابات مجلس النواب

وأكد محافظ بورسعيد، في بداية المؤتمر أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وناشد محافظ بورسعيد، المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية

وشدد محافظ بورسعيد ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهٱ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارىء بالديوان العام، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة اللجان الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها مع ضروة مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية، وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان بمعرفة الحماية المدنية

كما وجه اللواء محب حبشي مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، فضلٱ عن توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم خلال الإدلاء بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن و الشباب والرياضة، كما شدد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وممرات جيدة، وعمل مظلات أمام مقار اللجان

كما تم التوجيه بتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة، و تكثيف التواجد المروري في محيط اللجان الانتخابية لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء يسودها النظام والانضباط، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم

وشدد “اللواء محب حبشي” على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الأحياء والمديريات، وتهيئة المقار الانتخابية من حيث النظافة والإضاءة وتوفير المولدات الكهربائية الاحتياطية والمياه والمظلات، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المرافق بمحيط اللجان الانتخابية.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة المحافظة استعدادًا للعرس الديمقراطي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة خروج العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي تليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها.