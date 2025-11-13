قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الغزاوى يجتمع مع رجال اليد قبل نهائي السوبر المصري بالامارات

يمنى عبد الظاهر

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال في الإمارات، على عقد اجتماع مع الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق؛ لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة مع سموحة في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين.

وخلال الاجتماع، أشاد الغزاوي بالمجهود الكبير والمستويات المتميزة التي يقدمها الفريق خلال منافسات بطولة الدوري.

طلب رئيس البعثة من اللاعبين التركيز الكامل في المباراة النهائية، واللعب بروح الفانلة الحمراء؛ من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد الغزاوي على أن الفريق يمتلك من الخبرات ما يمكنه من تقديم أداء قوي، وتحقيق الهدف بالفوز بالبطولة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يدعم الفريق؛ من أجل مواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.

 

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

السودان

المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية: ندين الفظائع المرتكبة في السودان

تربية الأطفال

كيف تسيطر على أبنائك في زمن السوشيال؟.. أخصائي طب نفسي يجيب

ملك الأردن

ملك الأردن يشدد على ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

