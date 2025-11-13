الغزاوى يجتمع مع رجال اليد قبل نهائي السوبر المصري بالامارات

حرص محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال في الإمارات، على عقد اجتماع مع الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق؛ لتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة مع سموحة في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الثالثة عصر غدٍ الجمعة على صالة خليفة بن زايد بمدينة العين.

وخلال الاجتماع، أشاد الغزاوي بالمجهود الكبير والمستويات المتميزة التي يقدمها الفريق خلال منافسات بطولة الدوري.

طلب رئيس البعثة من اللاعبين التركيز الكامل في المباراة النهائية، واللعب بروح الفانلة الحمراء؛ من أجل تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد الغزاوي على أن الفريق يمتلك من الخبرات ما يمكنه من تقديم أداء قوي، وتحقيق الهدف بالفوز بالبطولة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يدعم الفريق؛ من أجل مواصلة حصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي.



