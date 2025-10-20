الخطيب يهنئ «رجال اليد بالأهلي» ببطولة إفريقيا

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وأشاد بالأداء المميز للاعبين وروحهم العالية، فضلًا عن الانضباط الفني والسلوكي الذي منحهم الأفضلية طوال مباريات البطولة. وأكد على أن هذا الفوز يعكس الجهود الكبيرة لمنظومة العمل في قطاع كرة اليد، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية كبيرة تجاه ما هو قادم، خاصة أن النادي الأهلي لا يتوقف عند الفوز ببطولة، ودائمًا يبحث عن المزيد لإسعاد جماهيره، التي تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات.

