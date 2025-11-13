محافظ بورسعيد يشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لحالة الطقس الغير مستقرة

تابع اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، ميدانيًا أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، للإشراف على تنفيذ أعمال الشفط والتأكد من سرعة تصريف المياه في المناطق الأكثر تأثرًا. تزامنًا مع حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد،

واكد محافظ بورسعيد استمرار رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار بكافة أنحاء المحافظة

وقاد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، الأطقم الفنية والميدانية في عدد من المناطق بأحياء المحافظة، للتأكد من انتظام العمل و سرعة احتواء الموقف وبحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي الصحي بمحافظات القناة

وفي هذا السياق، انتشرت في مختلف أنحاء المحافظة ماكينات “الناقلي” و“النافوري”، إضافة إلى عشرات سيارات ومعدات الأحياء وشركة الصرف الصحي فور تساقط الأمطار و حتى الصباح الباكر، حيث تم توزيع المعدات وفقًا لخرائط تجمع المياه لضمان التعامل الفوري ومنع أي إعاقة لحركة المرور أو تأثر المرافق الحيوية.كما تم الاستعانة بسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ومدن القناة " أسطول مكون من 12 سيارة " لسرعة انهاء الأعمال، ومازالت أعمال سحب و شفط المياه تجرى على مدار الساعة

ماكينات “الناقلي” و“النافوري” وسيارات ومعدات الأحياء تنتشر في كافة أنحاء بورسعيد

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة في هذا الشأن بضرورة: المتابعة اللحظية لمستجدات حالة الطقس وتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ومسؤولي المرافق طوال فترة سقوط الأمطار و تعزيز التنسيق اللحظي بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف عمليات الأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، والحماية المدنية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي بلاغات من المواطنين بشأن تجمعات المياه أو الأعطال الناتجة عن موجة الطقس.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتأمين المواطنين والمنشآت العامة، مع استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد اللواء محب حبشي على استمرار حالة التأهب في القطاعات الحيوية و أعمال المتابعة الميدانية خلال ساعات النهار، لمراجعة الموقف أولًا بأول والتأكد من رفع جميع آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين، ومتابعة كفاءة عمل المعدات في مختلف القطاعات لضمان عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل.