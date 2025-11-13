قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
محافظ بورسعيد يشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لحالة الطقس الغير مستقرة

محمد الغزاوى

تابع اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، ميدانيًا أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، للإشراف على تنفيذ أعمال الشفط والتأكد من سرعة تصريف المياه في المناطق الأكثر تأثرًا. تزامنًا مع حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد، 

واكد محافظ بورسعيد استمرار رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار بكافة أنحاء المحافظة

وقاد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ  و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، الأطقم الفنية والميدانية في عدد من المناطق بأحياء المحافظة،  للتأكد من انتظام العمل و سرعة احتواء الموقف وبحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصحي الصحي بمحافظات القناة

وفي هذا السياق، انتشرت في مختلف أنحاء المحافظة ماكينات “الناقلي” و“النافوري”، إضافة إلى عشرات سيارات ومعدات الأحياء وشركة الصرف الصحي فور تساقط الأمطار و حتى الصباح الباكر، حيث تم توزيع المعدات وفقًا لخرائط تجمع المياه لضمان التعامل الفوري ومنع أي إعاقة لحركة المرور أو تأثر المرافق الحيوية.كما تم الاستعانة بسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية ومدن القناة " أسطول مكون من 12 سيارة " لسرعة انهاء الأعمال، ومازالت أعمال سحب و شفط المياه تجرى على مدار الساعة

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة في هذا الشأن بضرورة: المتابعة اللحظية لمستجدات حالة الطقس وتقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ومسؤولي المرافق طوال فترة سقوط الأمطار و تعزيز التنسيق اللحظي بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف عمليات الأحياء وبورفؤاد  والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء، والحماية المدنية، مع التحرك الفوري للتعامل مع أي بلاغات من المواطنين بشأن تجمعات المياه أو الأعطال الناتجة عن موجة الطقس.

وأكد محافظ بورسعيد  أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار الساعة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وتأمين المواطنين والمنشآت العامة، مع استعداد تام لمواجهة أي طارئ خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية.

كما شدد اللواء محب حبشي على استمرار حالة التأهب في القطاعات الحيوية و أعمال المتابعة الميدانية خلال ساعات النهار، لمراجعة الموقف أولًا بأول والتأكد من رفع جميع آثار مياه الأمطار من الشوارع والميادين، ومتابعة كفاءة عمل المعدات في مختلف القطاعات لضمان عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل كامل.

