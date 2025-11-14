الشؤون النيابية تطلق إنفوجرافات توعوية حول المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. المحافظات ودوائر الفردي والقائمة.. الموعد واللجان العامة والفرعية.. الدعاية والصمت".

وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تابع انتهاء سلسلة التوعية المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وما سبقها من سلسلة التوعوية بإجراءات الترشح وخلافه، مشيرة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الوزير محمود فوزي، وجه باستمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة، مع مراعاة اختيار التوقيتات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات، ومراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

وتصدر الوزارة سلسلة اليوم التوعوية لشرح كل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أعلنت المحافظات المقرر إقامة انتخابات المرحلة الثانية بها، فضلًا عن شرح لدوائر الفردي والقائمة، والمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى مواعيد فتح اللجان في المرحلة الثانية، وشرح للجان الفرعية والعامة، وفترة الدعاية وشروطها، وشرح الصمت الانتخابي ومحدداته، وأسبابه، وعقوبة مخالفته.