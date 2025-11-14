باحث عراقي: نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان غير مسبوقة .. ورغبة في تشكيل حكومة مستقرة

قال على الصاحب، المحلل السياسي العراقي ورئيس المركز الإقليمي للدراسات، إن نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق أظهرت نسبة إنجاز تجاوزت 50%، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بالانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي الجماهيري والمشاركة الشعبية الواسعة.

وأوضح على الصاحب، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة وشفافية، بمشاركة مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية، وهو ما منحها قدرًا من المصداقية والثقة داخليًا وخارجيًا.

وأضاف على الصاحب، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم عقب استكمال المراحل النهائية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا وجود رغبة حقيقية من جميع الكتل السياسية في تشكيل حكومة توافقية ومستقرة دون أزمات أو صراعات.

وأشار الباحث العراقي على الصاحب، إلى أن الكتل الشيعية حصلت على 197 مقعدًا من إجمالي 329 نائبًا في البرلمان الجديد، وهو ما سيؤثر في موازين القوى خلال المرحلة المقبلة، ويحدد ملامح المشهد السياسي القادم في العراق.