الصين تؤكد سعيها لتسهيل دخول المزيد من السلع عالية الجودة إلى سوقها
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية
السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، فيما أشار إلى أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمينس زيمتنر".

وأضاف أن " اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة".

وعبر رئيس الوزراء عن" شكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ، مشيراً الى "تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب أبناء الشعب العراقي".

ودعا السوداني، وفقاً للبيان "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع ، لافتاً إلى "أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين".

من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي، رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية، مثمناً سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه".

يهدف مشروع “طريق التنمية” إلى تقليص وقت السفر بين آسيا وأوروبا من خلال ربط البصرة في العراق بأوفاكوي في تركيا.

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشركات الأوروبية مشروع طريق التنمية حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وكالة الأنباء العراقيةواع

