السوداني يدعو الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، فيما أشار إلى أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمينس زيمتنر".

وأضاف أن " اللقاء شهد بحث تعزيز العلاقات وتنميتها في إطار التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي بتفعيل بنود اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وموضوعات الطاقة والبيئة، بما يحقق مصالح الطرفين في مواجهة التحديات المشتركة".

وعبر رئيس الوزراء عن" شكره لجهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة العراق على مراقبة الانتخابات، التي جرت بسلاسة واضحة وبزيادة نسبة المشاركة، ما يدل على نجاح الحكومة في استعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي ، مشيراً الى "تبني الحكومة مشروعاً إصلاحياً هدفه الاستمرار بالإعمار والبناء والتنمية، وتلبية مطالب أبناء الشعب العراقي".

ودعا السوداني، وفقاً للبيان "الشركات الأوروبية للمشاركة في مشروع طريق التنمية، من خلال زيادة التعاون ودعم المشروع ، لافتاً إلى "أهمية رفع حظر الطيران بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي؛ لما يشكله من حجر عثرة في طريق تنمية السياحة والتجارة بين الجانبين".

من جانبه، هنأ سفير الاتحاد الأوروبي، رئيس مجلس الوزراء على النجاح بإجراء الانتخابات النيابية، مثمناً سياسة الحكومة العراقية في تجنّب الصراعات والحروب التي شهدتها المنطقة، فضلاً عن جهودها بتحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمني وملف إدارة المياه".

يهدف مشروع “طريق التنمية” إلى تقليص وقت السفر بين آسيا وأوروبا من خلال ربط البصرة في العراق بأوفاكوي في تركيا.