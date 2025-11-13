وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجرى خلال 4 أو 5 سنوات، مضيفا أنه سيكون هناك أحزاب سياسية في المستقبل.

وأوضح وزير الخارجية السوري خلال جلسة حوارية في "معهد تشاتام هاوس" في لندن أن دمشق "تعمل على تعزيز التعددية في الحكومة والوزارات والمجتمع".

انتخابات رئاسية في سوريا

وقال الشيباني "ملأنا الفراغ السياسي في البلاد خلال 11 شهراً"، مضيفاً: "ستكون هناك انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات".

واعتبر الوزير الشيباني أن "ما حدث في الساحل السوري كان مفتعلاً من النظام السابق"، أما بالنسبة لأحداث السويداء فاعتبر أن "تدخل إسرائيل فجرها"، مضيفا "نحتاج لإعادة بناء الثقة بين أهل السويداء والحكومة.. ونحن نتعامل مع أهلنا في السويداء لا أشخاص ينتمون لشيخ معين".

وشدد على وجود "تدخل خارجي في السويداء"، معتبراً أن "الجميع ارتكب أخطاء هناك"، كما أكد أن "هناك أطرافا في السويداء لا تريد التسوية".