نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إن الحكم على الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع مرتبط ببعض الخطورات على الأرض من بينها التطورات في السويداء بالإضافة إلى الجيش السوري.

وتساءل نتنياهو خلال لقائه ببودكاست إسرائيلي، "هل تصبح سوريا دولةً مسالمة؟ هل يقضي على الجهاديين في جيشه؟ هل يتعاون معي لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا على حدود مرتفعات الجولان؟".

نزع السلاح من سوريا

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه إذا نُزع السلاح من جنوب غرب سوريا وتم توفير الحماية الدائمة للدروز هناك، فيمكننا المضي قدماً"، زاعما أن "الدروز السوريين تعرضوا للتعذيب والذبـ ح، بشكل يكاد يكون سيئًا كما حدث في السابع من أكتوبر 2023".

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أنه لا يخشى تهديدات عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني باعتقاله إذا زار المدينة.

وأوضح نتنياهو "لست خائفًا"، مضيفًا أنه يُريد من ممداني أن "يُنظّم نفسه" قبل أن يُجري حوارًا مع العمدة المُنتخب.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه ، في بودكاست "برنامج إيرين مولان".