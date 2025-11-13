صوت واحد | صدمة مدوية في الانتخابات العراقية

حصل أكثر من 20 مرشحا في الانتخابات البرلمانية العراقية على صوت واحد فقط خلال عملية التصويت التي جرت أمس الأول الثلاثاء، وتنافس فيها 7768 مرشحا للفوز بـ 329 مقعدا، موزعين بواقع 2248 امرأة و5520 رجلًا.

صوت واحد في الانتخابات العراقية

ونشر موقع "السومرية نيوز" العراقي الاخباري، وثيقة صادرة من مفوضية الانتخابات العراقية بعد الإعلان عن النتائج الأولية تظهر أسماء بعض المرشحين الذين حصلوا على صوت واحد فقط خلال عملية التصويت الخاص والعام في الانتخابات.

وأشار "السومرية نيوز" إلى أن نتيجة "صوت واحد" تكررت لعدد كبير من المرشحين، خاصة في محافظتي بغداد والبصرة والقادسية، ضمن تحالفات مختلفة.

مرشحون حصلوا على صوت واحد في الانتخابات العراقية

ونشرت المفوضية العراقية للانتخابات أسماء 23 مرشحا حصلوا على صوت واحد في الانتخابات العراقية وهم:

وأكدت المفوضية العراقية للانتخابات أمس الأربعاء أن نسبة التصويت الإجمالية بلغت 56.11 في المائة بعد فرز 99.98 في المائة من أصوات محطات الاقتراع، موضحة أن العدد الإجمالي للمصوتين بلغ 12009453 ناخباً من أصل 21404291 شخصاً يحق لهم التصويت.

وأشارت المفوضية إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية بلغت 54.35 في المائة.