قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التطرف

العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التطرف
العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التطرف
أ ش أ

 أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، التابعة لمستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم /الخميس/، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بريطانيا للتعاون في مجال مكافحة التطرف.

وأضافت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن اللجنة أشارت إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سباق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة للحد من التطرف. 

بدوره، قال رئيس اللجنة، علي عبدالله البديري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ‏اللجنة الوطنية في مستشارية الأمن الوطني لديها شراكات دولية كبيرة، مضيفا أن نجاح جهود العراق في إقرار اليوم العالمي فتح آفاق كبيرة جدا بين العراق مع الدولي.

وأضاف أن "المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سبّاق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة وهو مثال يحتذى به في المنطقة للحد من التطرف باعتبارها المنطقة الأخطر في عام 2014 صعوداً".

وأكد أن "اللجنة الوطنية وقعت اتفاقية مع بريطانيا وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف وفيها جانب فني وهذا الجانب يتركز على الجوانب الفنية التي شعرت اللجنة الوطنية يجب أن يكون تعاون دولي مع بقية منظمات الأمم المتحدة ومجموعة من الدول. وتناولت مذكرة التفاهم مع بريطانيا مجموعة من الموضوعات الفنية ذات الصلة".

اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف مستشارية الأمن القومي العراقي توقيع مذكرة تفاهم مكافحة التطرف وكالة الأنباء العراقية واع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

رجال يد الأهلي

‏‎مران بدني في الجيم لـ رجال يد الأهلي

الرماية

مدير البطولة: الأرقام القياسية دليل على أن ميادين الرماية في مصر مطابقة لأعلى المواصفات العالمية

التايكوندو

منتخب سيدات التايكوندو يطير إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في بطولة العالم المصنفة G4

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد