العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التطرف

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، التابعة لمستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم /الخميس/، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بريطانيا للتعاون في مجال مكافحة التطرف.

وأضافت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن اللجنة أشارت إلى أن المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سباق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة للحد من التطرف.

بدوره، قال رئيس اللجنة، علي عبدالله البديري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ‏اللجنة الوطنية في مستشارية الأمن الوطني لديها شراكات دولية كبيرة، مضيفا أن نجاح جهود العراق في إقرار اليوم العالمي فتح آفاق كبيرة جدا بين العراق مع الدولي.

وأضاف أن "المجتمع الدولي ينظر إلى العراق بأنه سبّاق في المنطقة ويمتلك استراتيجية رائدة وهو مثال يحتذى به في المنطقة للحد من التطرف باعتبارها المنطقة الأخطر في عام 2014 صعوداً".

وأكد أن "اللجنة الوطنية وقعت اتفاقية مع بريطانيا وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف وفيها جانب فني وهذا الجانب يتركز على الجوانب الفنية التي شعرت اللجنة الوطنية يجب أن يكون تعاون دولي مع بقية منظمات الأمم المتحدة ومجموعة من الدول. وتناولت مذكرة التفاهم مع بريطانيا مجموعة من الموضوعات الفنية ذات الصلة".