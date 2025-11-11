قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة تخطت 55%

انتخابات العراق
انتخابات العراق
هاجر رزق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المصوتين في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب تزيد عن 55%، فيما أكدت أن عدد المشاركين بالاقتراعين الخاص والعام بلغ 12003143 ناخباً.

وأغلقت، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء العراق وبدء فرز الأصوات، بحسب "سكاي نيوز عربية".


وأغلقت صناديق الاقتراع على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، موضحا أن "الإقبال لم يكن مرتفعا في الفترة الصباحية، لكن في الفترة المسائية كان الإقبال أكبر".

وقالت وكالة الأنباء العراقية: "الشروع بعملية العد والفرز الإلكتروني بعد غلق صناديق الاقتراع"، مضيفة "الآن المفوضية ترسل نتائج الانتخابات من المراكز الانتخابية إلى المركز الوطني".

ونقلت عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قولها إن "العملية الانتخابية تكللت بالنجاح".

وستُعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، النتائج الأولية للتصويتين العام والخاص خلال 24 ساعة من إغلاق الصناديق.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية، وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم أبوابها أمام العراقيين لاختيار برلمانهم السادس منذ عام 2003.
 

المفوضية العليا المصوتين صناديق الاقتراع نتائج الانتخابات الفرز الإلكتروني

