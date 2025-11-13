قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية
علي صالح

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني في محافظة بغداد كأكبر كتلة انتخابية، ما يفتح المجال أمام مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفق المفوضية، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية على نحو 411 026 أصوات في بغداد، متصدّراً النتائج في العاصمة، وهو ما أكده بيان موجز نشرت فيه المفوضية حصيلة الأصوات الأولية لاتّحادها.  

وتتزامن هذه النتيجة مع إعلان السوداني مساء الإعلان قائلاً إن تحالفه «سيدخل مباشرة في مفاوضات تشكيل حكومة كفوءة» وأنه منفتح على «جميع الأطراف من دون استثناء».

تُشير النتائج الأولية إلى أن تصدّر الإعمار والتنمية لم يقتصر على بغداد فحسب، بل شمل أيضاً محافظات جنوبية ووسطى عدة، إذ أفادت المفوضية بأن التحالف فاز بالمركز الأول في 8 من أصل 18 محافظة، منها بغداد، النجف، المثنى، كربلاء، ميسان، ذي قار، القادسية، وبابل. 

 رغم هذا التقدم، تؤكد المصادر أن الأرقام النهائية تخضع لعملية استئناف وشكاوى محتملة، ما يعني أن المشهد النهائي قد يشهد تغيّرات.

من الناحية السياسية، تُعدّ هذه النتيجة انتصاراً واضحاً لسوداني الذي يسعى لولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء، مستنداً إلى شعارات «الإعمار والتنمية» التي ركّزت على إعادة إعمار البنى التحتية وتحسين الخدمات، في وقت شهد فيه العراق تذبذبات أمنية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات الأخيرة. 

 بيد أنّ الحصول على المرتبة الأولى لا يعني السيطرة المطلقة — إذ إن البرلمان يضم 329 مقعداً، ولا يمكن لأي كتلة أن تشكّل الحكومة وحدها، ما يضع السوداني في موقع مفاوض رئيسي يتوجب عليه عقد تحالفات مع أطراف متعددة.

ويُشكل الحضور الانتخابي في هذا الاستحقاق دليلاً على عودة بعض الثقة إلى العملية السياسية، حيث أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 56.11% من المسجّلين، وهو رقم مهم في ظلّ دعوات مقاطعة من بعض القوى السياسية. 

 وفي تصريح له عقب الإعلان، قال السوداني إن هذه النسبة «دليلٌ واضح على استعادة الثقة في النظام السياسي».

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراق مجلس النواب محمد شياع السوداني ائتلاف الإعمار والتنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

بالصور

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد