أخبار العالم

افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين

ترامب
ترامب
علي صالح

انتقد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الأربعاء، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها الأسبوع المقبل في جوهانسبرغ، معتبرًا أن هذا القرار "سيعود بالضرر والخسارة على الولايات المتحدة نفسها".

وقال رامافوسا في تصريحات أدلى بها أمام البرلمان في كيب تاون إن على واشنطن أن تعيد النظر في سياسة المقاطعة التي تنتهجها، مؤكدًا أن "التجارب التاريخية أثبتت أن سياسة العزلة والمقاطعة نادرًا ما تحقق نتائج إيجابية، بل تؤدي غالبًا إلى تقليص تأثير الدول على القرارات الدولية المهمة".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة مجموعة العشرين، سواء على مستوى الرئيس أو أي من المسؤولين الحكوميين.

 وعلل قراره بما وصفه "الاضطهاد الممنهج ضد الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا"، متهمًا الحكومة هناك بمصادرة أراضٍ وممتلكات على أساس عرقي — وهي مزاعم نفتها السلطات الجنوب أفريقية بشدة ووصفتها بأنها "افتراءات لا تستند إلى أي حقائق ميدانية".

وأوضح رامافوسا أن غياب الولايات المتحدة عن القمة لن يؤثر على انعقادها أو نجاحها، قائلاً “من المؤسف أن الولايات المتحدة قررت عدم الحضور، لكن هذا لن يوقفنا. قمة العشرين ستُعقد في موعدها، وسيشارك فيها قادة جميع الدول الأعضاء الآخرين، وسنواصل العمل المشترك لاتخاذ قرارات جوهرية تمس مستقبل الاقتصاد العالمي.”

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي أن واشنطن بتخليها عن المشاركة "تتراجع عن الدور المهم الذي ينبغي أن تضطلع به كأكبر اقتصاد في العالم"، مشددًا على أن غياب الولايات المتحدة "يفوّت عليها فرصة المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ومعالجة القضايا المشتركة مثل النمو، والمناخ، والديون، والتنمية المستدامة".

وأشار رامافوسا إلى أن جنوب أفريقيا، بصفتها الدولة المضيفة للقمة، ستضمن بيئة حوارية شاملة تتيح لجميع الدول التعبير عن رؤاها، مؤكدًا أن "التعددية هي السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم".

وختم قائلاً إن بلاده "ستواصل التزامها بنهج التعاون الدولي والحوار البناء"، مضيفًا أن "التاريخ أثبت أن الانعزال لا يصنع قوة، بل يقلل من نفوذ الدول في القضايا المصيرية".

رامافوسا ترامب قمة العشرين جنوب أفريقيا واشنطن

