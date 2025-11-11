قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس بعثة الجامعـة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية يلتقي وفد الأمم المتحدة

الديب أبوعلي

التقى السفير د. فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025، القاضي عمر أحمد محمد، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجمهورية العراق، وذلك بتاريخ 10/11/2025 بمقر المفوضية.

وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية، أن هدف البعثة يتمثل في رصد مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعد وفرز الأصوات، ومتابعة مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة ومدى تماشيها مع المعايير الدولية.

من جهته، استعرض رئيس المفوضية مسار هذه الانتخابات التي جرى الإعداد لها من مختلف ابعادها القانونية والفنية، مؤكداً أن المفوضية قد استكملت كافة الاستعدادات اللوجستية الخاصة لتوفير أفضل الظروف لإجرائها وإنجاحها.

كما تم استعراض مجريات عملية الاقتراع الخاصة بيوم التصويت الخاص مشيراً إلى أنها تمت بسلاسة ويسر.

كما التقى رئيس بعثة الجامعة العربية بأمير راين، رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيسي ببعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI).

وجرى استعراض مسار العملية الانتخابية الجارية في العراق بمختلف مراحلها وابعادها. واستمع سيادته إلى عرضاً وافياً حول دور بعثة الأمم المتحدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية.

