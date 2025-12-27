قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
أخبار البلد

الري: خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات

وزير الري

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات التي تخص أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وقد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام هيئة المساحة بإعداد مسار عمل (workflow) لأعمال نزع ملكية قطع ومساحات متنوعة مصنفة حسب نوع الاستغلال ( زراعي - كتلة سكنية - أرض فضاء - ..... غيرها )، بالشكل الذى يوضح تتابع سير الإجراءات بدءاً من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، ومقترحات تطوير هذه الإجراءات وتبسيطها، لتقليل الفترات الزمنية البينية لنهو هذه الإجراءات لخدمة المواطنين والتيسير عليهم .

كما وجه بقيام الهيئة بتقديم بيان تفصيلي لاحتياجاتها من الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والعمالة المطلوبة لضمان سير العمل بكفاءة ويسر سواء بالمقر الرئيسي للهيئة أو بمديريات المساحة التابعة لها بالمحافظات، مع الإفادة بمقترحات التطوير المؤسسى بالهيئة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يحسن من مستويات الأداء بالهيئة .

كما وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة لمقترح دمج عدد من مديريات المساحة بالمحافظات، مع الأخذ في الاعتبار عدد المشروعات الموجودة بكل مديرية وحجم الأعمال بها، وكذلك مراعاة الوضع المستقبلى المتوقع بعد إتمام عملية التحول الرقمي من حيث توافر الموارد البشرية واللوجيستيات المطلوبة لنهو الأعمال .    

كما وجه  بقيام الهيئة بتشكيل لجان فنية وقانونية لبحث تطوير وتحديث التعليمات والإجراءات الفنية المعمول بها، وكذا المواصفات الفنية الحالية لأعمال المساحة والخرائط، مع مراعاة ما طرأ من تغيرات خلال السنوات الماضية، لضمان سير الأعمال بصورة أكثر كفاءة ومرونة .

المساحة هيئة المساحة الري

