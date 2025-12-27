قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يزور معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بـ هواوي

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المباحثات، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية، العاملة فى مجالات الطاقة الكهربائية، وتمتلك الحلول التقنية، والأنظمة التكنولوجية لدمج الطاقات النظيفة، وقام خلال زيارته الحالية إلى الصين بجولة ميدانية داخل معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة لدعم الشبكة التابع لشركة هواوي، ومركز التطوير والبحث، وقاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بحضور ، لى شين، الرئيس التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل المعامل الخاصة باختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الدمج، وتحقيق الاستقرار للشبكة، فى ظل خطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وامتدت الزيادة إلى مركز التطوير والبحث، وكذلك قاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة ومنع الهدر والحد من الفقد، وقدم فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول مجالات العمل المختلفة، وتم استعراض منتجات الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها في مجالات تحكمات المحطات الشمسية، ومراكز البيانات، وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية، وأحدث تكنولوجيا لبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الدمج، والتحكم، والتشغيل، والشحن، والدخول على الشبكة، وغيرها من أنظمة التحكم، وضمان الجودة والكفاءة والاستمرارية، وشمل العرض كل ما يتعلق بأنظمة الاتصال، والحلول الذكية، والذكاء الاصطناعي، في إطار خطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفنى والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

عقب انتهاء الجولة، اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الشركة والمعنيين بالتخطيط وإدارة المشروعات وعدد من فريق العمل بالقطاعات التى تم زيارتها، وتم التباحث حول تعزيز التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة فى مجالات حلول الطاقة الذكية، ودمج الطاقات، ومحطات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وأنظمة التحكم، والعدادات الذكية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها، ومنع هدر الطاقة فى مختلف القطاعات، والحد من الفقد الفنى والتجاري فى التيار الكهربائي.

قال الدكتور محمود عصمت أن "هواوي" شريك موثوق به، وهناك عمل مشترك فى مجالات عديدة، من بينها الربط المعلوماتي على مستوى مراكز التحكم لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، مضيفا أن قطاع الكهرباء لديه خطة عمل حاليّة للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، الأمر الذى يتطلب التوسع فى منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وخاصة أنظمة تخزين الطاقة، موضحا استمرار خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية، مؤكدا الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا فى مجال الشبكات، والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة، ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، موضحا الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة،  موضحا الحرص على استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات، وأمن المعلومات، والتحول الرقمى، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركات الصينية الطاقة الكهربائية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

ترشيحاتنا

الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله

في ذكرى ميلاد الدكتور محمود حمدي زقزوق.. محطات في حياة الفقيه والمفكر الزاهد

علي جمعة

كيف تستعين على الصبر؟.. علي جمعة يوضح

سنن النبي قبل النوم

سنن النبي قبل النوم تحفظك وتزيدك أجرًا.. لا تحرم نفسك فضلها

بالصور

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد