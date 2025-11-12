المفوضية العراقية تعلن ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلى 56.11 %

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، ارتفاع نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية إلى 56.11 %، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شعب العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية، كما هنأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها لضمان الإعداد الفعال للانتخابات وإجرائها.



ورحب الأمين العام- في بيان- بالسير الهادئ والمنظم للانتخابات بشكل عام، معربا عن ثقته بأن الأطراف السياسية المعنية ستحافظ على روح السلام واحترام العملية الانتخابية إلى أن يتم إعلان النتائج.



وشدد على أهمية أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلمية وفي الوقت المناسب، وأن تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.





