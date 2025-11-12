رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الشعب يسجل خطوة أخرى نحو حماية نظامه الدستوري بزيادة نسبة المشاركة بالانتخابات، بنسبة تجاوزت 55%.



وقال السوداني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- إن العراقيين سجلوا خطوة أخرى نحو حماية النظام الدستوري الديمقراطي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب 55%، منوهًا بأن هذا الأمر هو نجاح مضاف على طريق استعادة ثقة المواطن، بعد أن وضعته الحكومة على سلم الأولويات.



كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء قد أعلنت أن نسبة المصوتين في الاقتراعين العام والخاص لانتخابات مجلس النواب بلغت أكثر من 55%، فيما أكدت أن عدد المشاركين في الاقتراعين الخاص والعام تجاوز 12 مليون ناخب.