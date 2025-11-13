في ذكرى إعلان فلسطين.. عاهل الأردن يجدد دعوته لإحياء حل الدولتين

بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، برقية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم الخميس بمناسبة ذكرى إعلان دولة فلسطين.

إعلان دولة فلسطين

وأكد الملك عبدﷲ الثاني، في برقية بعثها للرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لإعلان استقلال فلسطين، استمرار الأردن بدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، مجددا التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشدد عاهل الأردن على ضرورة ضمان التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتدفق المساعدات إلى القطاع، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

اعتداءات المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار اعتداءات المستعمرين ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها جريمة إحراق مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت، محملة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان صحفي اليوم الخميس، رفض الأردن المطلق لهذه الاعتداءات التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة وتصريحات مسؤوليها والتي تغذّي التطرف والعنف ضدّ الشعب الفلسطيني.