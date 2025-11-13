قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صفقة بين تل أبيب وروما لحماية القوات النسائية في الجيش الإيطالي | تفاصيل

ناصر السيد

أعلنت شركة "سورس تكتيكال جير"، وهي شركة إسرائيلية تُقدم الحماية التكتيكية وحلول حمل معيارية، فوزها بمناقصة سترات واقية من الرصاص مخصصة للنساء لصالح قوات الدرك الوطني الإيطالي (الكارابينيري)، الفرع الرابع من القوات المسلحة الإيطالية.

 

صفقة إسرائيلية إيطالية

أفادت شركة "غال" بأن الشركة تُجري اختبارات معملية وميدانية لاختبار المتانة والتأكد من خلوّ السترة من أي نقاط ضعف، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع SecurityWomen.Org الإلكتروني، تخدم 20,652 امرأة في القوات المسلحة الإيطالية وقوات الدرك (Carabinieri) في مواقع متنوعة، بما في ذلك الأدوار القتالية.

يهدف السعي لإيجاد حلول خاصة بالنساء إلى ضمان حصول النساء على نفس مستوى الحماية والكفاءة التشغيلية التي يحصل عليها نظرائهن من الرجال عند التوجه إلى عمليات خطيرة.

في حديثه مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح دوفيك غال، مدير تسويق شركة "سورس تاكتيكال جير"، أن الشركة تعمل على تطوير الحماية الباليستية للنساء منذ عدة سنوات بعد أن أدركت أن العديد من الجيوش وقوات الشرطة حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، لا تملك مثل هذه الحلول.

قال: "نفكر دائمًا في حلول مبتكرة، والهدف من ذلك هو توفير حماية باليستية كاملة للنساء"، موضحًا أن بنية جسم المرأة تتطلب معدات حماية خاصة.

وأضاف: "طلبت مناقصة الكارابينييري سترات واقية باليستية نسائية تحديدًا، وليس سترة عامة للرجال والنساء"، وذلك في إطار "التغيير في العقيدة الذي بدأوا يتبنونه".

وعلى عكس الإيطاليين، لا تمتلك قوات الأمن الإسرائيلية حتى الآن حماية نسائية.

يأتي هذا الطلب في ظل تزايد انضمام النساء إلى قوات إنفاذ القانون والأمن حول العالم، في حين لا تزال المعدات التكتيكية التي يرتدينها تُصمم خصيصًا للرجال، مما يُعرّض النساء لمواقف خطيرة محتملة.

جاء هذا الإعلان قبيل مشاركة الشركة في معرض ميليبول في فرنسا.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قيل إن ثماني شركات إسرائيلية مُنعت من المشاركة في المعرض لأن مشاركتها "ستُشكّل مشكلة". بعد وقت قصير من نشر تقرير القناة الـ12 الإسرائيلية، أعلنت فرنسا أن جميع الشركات ستحضر المعرض المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 25 نوفمبر.

