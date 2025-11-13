حركة الجهاد تعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلية في خان يونس

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات البحث والحفر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جثة رهينة إسرائيلي

وأوضحت حركة الجهاد في بيان مقتضب، أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات تسليم جثة الرهينة الإسرائيلي، وفق البروتوكلات المتبعة، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي وقت سابق أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستقوم مساء اليوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم استخراجها اليوم من خان يونس جنوبي القطاع، بالشراكة مع "سرايا القدس".

وتأتي هذه الخطوة في سياق مفاوضات مستمرة تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، تشمل استعادة الأسرى وجثامين الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.