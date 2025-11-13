البرلمان العربي يؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات العمل البرلماني المشترك

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات العمل البرلماني العربي، مشيرًا إلى أهمية المواقف التي طُرحت خلال الاجتماعات البرلمانية الخليجية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة اليماحي أمام الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين اليوم الخميس برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرصه خلال العام الأول من رئاسته على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك عبر فتح مسارات للتعاون والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأضاف اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل العمل على توسيع علاقاته مع البرلمانات العربية والخليجية، بما يدعم توحيد المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة إقليميًا ودوليًا، ويعزز من حضور البرلمان العربي في الساحة البرلمانية الدولية.

