البرلمان الأوروبي يقر هدفا جديدا لخفض الإنبعاثات المسببة للإحتباس الحراري بحلول 2040

اعتمدت أغلبية من البرلمانيين المعتدلين واليساريين في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس ، إقتراحا بتحديد هدف مناخي ملزم للإتحاد الأوروبي، متغلبين على محاولات اليمين المتطرف لإجهاضه تماما.

وينص الاقتراح على خفض الإنبعاثات المسببة للإحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040، وهو في مجمله نسخة طبق الأصل من الموقف الذي أقرته حكومات الإتحاد الأوروبي في 5 نوفمبر الجاري، وذلك بحسب ما أوردت مجلة /بولتيكو/ في نسختها المختصة بالشأن الأوروبي.

وينقسم الهدف على النحو التالي : يجب على الاتحاد الأوروبي تقليل الإنبعاثات المحلية بنسبة 85% مقارنة بمستويات عام 1990، فيما سيسمح، بشكل مثير للجدل، بتعويض النسبة المتبقية البالغة 5% من خلال شراء تعويضات كربونية دولية.

جدير بالذكر أن التعويضات الكربونية الدولية هي طريقة تسمح للدول أو الشركات بتعويض جزء من إنبعاثاتها الضارة بالبيئة من خلال تمويل مشاريع تقلل إنبعاثات الكربون في دول أخرى.

س ح ر/رأش

/أ ش أ/