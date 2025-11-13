الناتو يبحث أمن الفضاء في المنطقة القطبية الشمالية بمشاركة قادة الصناعة والابتكار في منتدى هلسنكي

عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أول منتدى للفضاء في المنطقة القطبية الشمالية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بمشاركة خبراء من دول الحلف والدول الحليفة، إلى جانب ممثلين عن الصناعة ومجتمع الابتكار، وذلك لبحث سبل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية والوعي بالموقف في المنطقة القطبية الشمالية من خلال تطوير القدرات الفضائية.

وافتتحت نائبة الأمين العام لحلف الناتو رادميلا شيكيرينسكا ووزير الدفاع الفنلندي آنتي هاكانن أعمال المنتدى، حيث شددت شيكيرينسكا في كلمتها الافتتاحية على الأهمية البالغة للفضاء في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة القطبية الشمالية، مؤكدة أن التطورات المناخية والمنافسة الدولية المتزايدة في تلك المنطقة تستوجب تعزيز التعاون بين الحلف وشركائه في مجال الفضاء.

وانضم لاحقاً إلى النقاش كل من وزراء دفاع النرويج والدنمارك ووزير خارجية آيسلندا في جلسة حوارية مفتوحة، تناولوا خلالها الأهمية الاستراتيجية للمنطقة القطبية الشمالية في مجالات التجارة والنقل والاتصالات بين أمريكا الشمالية وأوروبا، إضافةً إلى التحديات التي تواجه الأمن القطبي مثل التغير المناخي وتزايد الوجود العسكري الروسي في المنطقة.

كما بحث الوزراء دور الحلول الفضائية، بما في ذلك التجارية منها، في تعزيز قدرات الناتو على المراقبة والرصد وتطوير قدراته في الردع والدفاع المشترك.

وقد وفر المنتدى منصة فريدة لتعزيز التعاون بين الناتو وقطاع الفضاء التجاري، حيث من المقرر أن تسهم نتائج النقاشات في دعم تنفيذ الاستراتيجية التجارية للفضاء التي أقرها الحلف في فبراير 2025.

وخلال وجودها في فنلندا، شاركت نائبة الأمين العام أيضًا في الاجتماع الوزاري للتعاون الدفاعي الشمالي (NORDEFCO) وزارت الملجأ المدني في منطقة ميريهاكا، كما التقت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين وعدداً من كبار المسؤولين الفنلنديين.