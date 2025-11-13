قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
أخبار العالم

الناتو يبحث أمن الفضاء في المنطقة القطبية الشمالية بمشاركة قادة الصناعة والابتكار في منتدى هلسنكي
أ ش أ

عقد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أول منتدى للفضاء في المنطقة القطبية الشمالية في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بمشاركة خبراء من دول الحلف والدول الحليفة، إلى جانب ممثلين عن الصناعة ومجتمع الابتكار، وذلك لبحث سبل تعزيز الردع والقدرات الدفاعية والوعي بالموقف في المنطقة القطبية الشمالية من خلال تطوير القدرات الفضائية.
وافتتحت نائبة الأمين العام لحلف الناتو رادميلا شيكيرينسكا ووزير الدفاع الفنلندي آنتي هاكانن أعمال المنتدى، حيث شددت شيكيرينسكا في كلمتها الافتتاحية على الأهمية البالغة للفضاء في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة القطبية الشمالية، مؤكدة أن التطورات المناخية والمنافسة الدولية المتزايدة في تلك المنطقة تستوجب تعزيز التعاون بين الحلف وشركائه في مجال الفضاء.
وانضم لاحقاً إلى النقاش كل من وزراء دفاع النرويج والدنمارك ووزير خارجية آيسلندا في جلسة حوارية مفتوحة، تناولوا خلالها الأهمية الاستراتيجية للمنطقة القطبية الشمالية في مجالات التجارة والنقل والاتصالات بين أمريكا الشمالية وأوروبا، إضافةً إلى التحديات التي تواجه الأمن القطبي مثل التغير المناخي وتزايد الوجود العسكري الروسي في المنطقة.
كما بحث الوزراء دور الحلول الفضائية، بما في ذلك التجارية منها، في تعزيز قدرات الناتو على المراقبة والرصد وتطوير قدراته في الردع والدفاع المشترك.
وقد وفر المنتدى منصة فريدة لتعزيز التعاون بين الناتو وقطاع الفضاء التجاري، حيث من المقرر أن تسهم نتائج النقاشات في دعم تنفيذ الاستراتيجية التجارية للفضاء التي أقرها الحلف في فبراير 2025.
وخلال وجودها في فنلندا، شاركت نائبة الأمين العام أيضًا في الاجتماع الوزاري للتعاون الدفاعي الشمالي (NORDEFCO) وزارت الملجأ المدني في منطقة ميريهاكا، كما التقت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين وعدداً من كبار المسؤولين الفنلنديين.

الناتو القطبية الشمالية الصناعة

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

زيزو

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

التحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية.. تموين بني سويف يحرر أكثر من 270 محضرا لمخالفات بالأسواق والمستودعات والأنشطة التجارية

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعا باللجنة التنسيقية لمتابعة المستجدات وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح

فعالبات الملتقى الثالث

رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها المنتجة بملتقى توءمة الجامعات العربية بسلطنة عمان

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

