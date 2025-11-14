عبدالجواد: القائمة الوطنية اصطفاف خلف الرئيس السيسي.. وحققت التعددية

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، مرشح القائمة الوطنية، إن الحشود الكبيرة التي شهدتها محافظة الشرقية اليوم تعكس مستوى عاليًا من الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا اعتزازه بحالة العمل المؤسسي والجماعي داخل الحزب.

وأكد عبدالجواد سعادته بالمشهد الجماهيري الضخم الذي شهده المؤتمر، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُمثل له وللمصريين «رجل أمين مع شعبه» يتمتع بوعي عميق وحب للوطن واتكال على الله، وهو ما جعله قادرًا على قيادة الجمهورية الجديدة بثبات.

القائمة الوطنية حققت التعددية

وأوضح نائب رئيس الحزب أن القائمة الوطنية تقوم على محورين رئيسيين، لافتًا إلى ما يُثار من حديث حول عيوب نظام القائمة المغلقة، مثل عدم تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية بشكل كامل.

وشدد على أن الهدف من إعداد القائمة كان توسيع المشاركة قدر الإمكان، وجاءت دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس السيسي.

الديمقراطية لا تعني الصراع

وأضاف أن الديمقراطية لا تعني الصراع أو الخصومة، بل تقوم على الاختلاف واحترام الآخر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والجميع يجتمع على هدف واحد وهو مصلحة الدولة، وهو القاسم المشترك الذي يعزز رؤية وطنية أوسع.

وأشار عبدالجواد إلى أن منيا القمح ومحافظة الشرقية بأكملها قدمت نموذجًا مشرفًا في حب الوطن، قائلًا: «نيابة عنكم جميعًا نبعث رسالة للرئيس السيسي: كلنا في ظهر سيادتك، والشعب المصري كله مصطف خلفك وداعم لتوجهات الدولة.. بنحبك يا ريس ودائمًا معك».