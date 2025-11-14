قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعلن تفاصيل القبض على قاتل موظف توكيل الإسكندرية
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عبدالجواد: القائمة الوطنية اصطفاف خلف الرئيس السيسي.. وحققت التعددية

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، مرشح القائمة الوطنية، إن الحشود الكبيرة التي شهدتها محافظة الشرقية اليوم تعكس مستوى عاليًا من الوعي السياسي لدى المواطنين، مؤكدًا اعتزازه بحالة العمل المؤسسي والجماعي داخل الحزب.

وأكد عبدالجواد سعادته بالمشهد الجماهيري الضخم الذي شهده المؤتمر، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُمثل له وللمصريين «رجل أمين مع شعبه» يتمتع بوعي عميق وحب للوطن واتكال على الله، وهو ما جعله قادرًا على قيادة الجمهورية الجديدة بثبات.

القائمة الوطنية حققت التعددية

وأوضح نائب رئيس الحزب أن القائمة الوطنية تقوم على محورين رئيسيين، لافتًا إلى ما يُثار من حديث حول عيوب نظام القائمة المغلقة، مثل عدم تمثيل جميع الأحزاب والقوى السياسية بشكل كامل.

وشدد على أن الهدف من إعداد القائمة كان توسيع المشاركة قدر الإمكان، وجاءت دعمًا للوطن والمواطن واصطفافًا خلف الرئيس السيسي.

الديمقراطية لا تعني الصراع

وأضاف أن الديمقراطية لا تعني الصراع أو الخصومة، بل تقوم على الاختلاف واحترام الآخر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، والجميع يجتمع على هدف واحد وهو مصلحة الدولة، وهو القاسم المشترك الذي يعزز رؤية وطنية أوسع.

وأشار عبدالجواد إلى أن منيا القمح ومحافظة الشرقية بأكملها قدمت نموذجًا مشرفًا في حب الوطن، قائلًا: «نيابة عنكم جميعًا نبعث رسالة للرئيس السيسي: كلنا في ظهر سيادتك، والشعب المصري كله مصطف خلفك وداعم لتوجهات الدولة.. بنحبك يا ريس ودائمًا معك».

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

اليوم العالمى للسكر.. طريقة عمل حلويات لأطفال السكرى

بإطلالة غريبة .. حسناء سيف الدين تتصدر تريند جوجل

أفضل وجبات صحية لمرضى جرثومة المعدة.. نصائح غذائية

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

