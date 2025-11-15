أحزاب القائمة الوطنية تواصل حراكها الجماهيري.. مستقبل وطن يحشد بالشرقية و"الجبهة"في الغربية اليوم

تواصل أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تحركاتها الجماهيرية المكثّفة في مختلف المحافظات، استعدادًا لجولة الحسم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط تفاعل كبير من المواطنين، ومشاركة واسعة من قيادات العمل السياسي والحزبي.

فبعد المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن أمس الجمعة بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذي حضره عشرات الآلاف من أبناء شرق الدلتا، تستعد اليوم حزب الجبهة الوطنية لتنظيم مؤتمر جديد بمحافظة الغربية، في إطار مواصلة أحزاب القائمة تواجدها الميداني للتواصل مع الناخبين ودعم مرشحيها.

مستقبل وطن يحشد شرق الدلتا بحضور قيادات الأحزاب

شهدت الشرقية أمس واحدًا من أكبر مؤتمرات المرحلة الثانية للانتخابات، إذ نظم حزب مستقبل وطن تجمعًا جماهيريًا ضخمًا لمرشحي الفردي ومرشحي القائمة الوطنية عن قطاع شرق الدلتا، وسط حضور مكثف تضمن قيادات سياسية بارزة ورؤساء أحزاب.

وحضر المؤتمر النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد العوضي نائب رئيس حزب حماة الوطن ووكيل مجلس الشيوخ، والمهندس السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى جانب مرشحي القائمة الوطنية.

وشارك في الفعالية نواب رئيس الحزب والأمناء المساعدون والأمانات المركزية، إضافة إلى أمناء الحزب بمحافظات شرق الدلتا، من الشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن إنجازات الدولة المصرية خلال العقد الأخير، وفيديو خاص بإنجازات حزب مستقبل وطن في محافظات المرحلة الثانية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن الحشود الضخمة التي شهدتها الشرقية تعكس وعي المواطنين، مشيدًا بالدور الوطني للقيادة السياسية. فيما أشار النائب أحمد دياب إلى أن الحزب يعمل على مناقشة القضايا وتقديم حلول تخدم المواطن والدولة.

من جانبه دعا النائب أحمد العوضي إلى مساندة الدولة والالتفاف خلف القيادة السياسية، بينما شدد الدكتور السيد القصير على أهمية التكاتف بين الأحزاب لدعم المشروع الوطني. كما أكد المهندس حازم عمر أن التنسيق بين الأحزاب يعكس روحًا سياسية داعمة للوطن ومؤسساته.

الجبهة الوطنية تستعد لحشد جديد في الغربية اليوم

وبعد نجاح مؤتمر الشرقية، يستعد اليوم حزب الجبهة الوطنية لتنظيم مؤتمر جماهيري كبير في محافظة الغربية، بدعوة من الوزير السيد القصير الأمين العام للحزب ومرشح القائمة الوطنية عن المحافظة.

ويأتي المؤتمر في إطار جهود الحزب للحشد الشعبي والتواصل المباشر مع المواطنين، وعرض رؤية مرشحيه للمرحلة المقبلة، وسط توقعات بحضور واسع من أبناء الغربية.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا لعدد من القيادات البارزة، في مقدمتهم:

الوزير السيد القصير النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالإضافة إلى قيادات حزب الجبهة الوطنية.

ويعكس هذا الحراك المتواصل حالة التنسيق والاصطفاف الوطني بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، في إطار دعمها للدولة المصرية واستكمال مسيرة بناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب.