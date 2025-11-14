قيادات الأحزاب في مؤتمر حاشد للجبهة الوطنية بالغربية.. غدا

يعقد حزب الجبهة الوطنية، غدًا السبت، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية بدعوة من السيد القصير، الأمين العام للحزب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لدعم مرشحي الحزب ضمن القائمة بالمحافظة، وسط توقعات بحضور واسع من أبناء الغربية وقيادات العمل السياسي.

مؤتمر حاشد للجبهة الوطنية غدا

يأتي المؤتمر ضمن جهود الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين، واستعراض رؤية مرشحيه للمرحلة المقبلة، وحشد الدعم الشعبي قبل انطلاق جولة الحسم في الانتخابات البرلمانية.

قيادات الأحزاب في ضيافة الجبهة الوطنية

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا بارزًا لعدد من القيادات السياسية والحزبية، في مقدمتهم السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وأحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، بالإضافة إلى النائب أحمد بهاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالإضافة إلى عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية بما يعكس روح التنسيق الوطني بين الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر، ودعمها لمسيرة بناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة الشعب.