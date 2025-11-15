الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود الميدانية لإزالة كافة التعديات والإشغالات المخالفة من حرم الشوارع الرئيسية والطرق والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون استثناء.

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية استعداداً لانتخابات النواب.. الشرقية ترفع درجة الاستعداد وتجهز المقار الانتخابية ربنا يغفر لك.. أشرف بن شرقي ينعي الراحل محمد صبري

أكد المحافظ إستمرار تلك الحملات علي مدار اليوم لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، واستعادة الوجه الحضاري اللائق لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

وكلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكبرة علي جانبي كافة المداخل والطرق الرئيسية بالمحافظة لإضفاء لمسة جمالية وحضارية أمام المواطنين والزائرين ولخلق بيئة صحية ومناسبة لهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح حمله نظافه مكبره شملت رفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات والسفوحة من على جانبي الطريق العام باتجاه طريق الزقازيق/بنها، حفاظاً على المظهر الجمالي وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل علي الطرق العامة والرئيسية بمداخل المدن لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، حفاظاً على بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء محافظة الشرقية.