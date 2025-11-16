قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
محافظات

إزالة 1042 متر تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، سواء البناء المخالف علي الأرض الزراعية أو أملاك الدولة أو إستكمال البناء دون تراخيص قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذلك التصدي لمحاولات إستكمال البناء بدون تراخيص وتنفذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون،وأسفرت الجهود بمراكز ومدن المحافظة ففي مركز بلبيس تم فك شدة خشبية على سقف مساحة ١٠٠ متر  بالوحدة المحلية بالزوامل كما تم ازالة وفك شدة خشبية لسقف بقرية شبرا النخلة علي مساحة ٨٥ متر بالوحدة المحلية شبرا النخلة، تحت إشراف اللواء أحمد شاكر رئيس المركز.

وفي مركز ديرب نجم تم تنفيذ إزالة حالات تعدي بالوحدة المحلية ببهنيا عبارة عن فك شدة خشبية على مساحة ٨٠ متر تمهيدا لصب اعمدة خرسانية بقرية بهنيا وكذلك إزالة مبنى بالطوب الأحمر والمونة على مساحة ٧٠ متر بقرية ابو متنا كما تم ازالة مبنى بالدبش على مساحة ٤٣ متر بقرية الصويني التابعة للوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، تحت إشراف أحمد ضاحي رئيس المركز وفي مركز فاقوس تم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الابيض البلوك بطول ٣٠ متر وارتفاع متر الهيصيمية وكذلك إزالة أعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠ متر  بناحية الخطارة الصغرى، تحت إشراف المحاسب محمد الاباصيري رئيس المركز.

كما شهد مركز ههيا تنفيذ إزالة لسور مقام بالمخالفة علي مساحة ١٥ متر خارج الحيز بعزبة الشيخ سعيد بالوحدة المحلية بشِرشيمة،وفي مركز الحسينية تم تنفيذ إزالة لسور مبني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة ١٠٠ متراً بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق.

الشرقية محافظ الشرقية رؤساء المراكز الأرض الزراعية البناء المخالف

