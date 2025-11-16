مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق: كنت بدخن الحشيش خلال فترة شبابي في مصر

أثار المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، جون برينان، موجة تفاعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن تعاطيه الحشيش خلال فترة شبابه في مصر، وذلك في مقابلة مع صحيفة "القبس" الكويتية نشرت السبت.



وقال برينان إن ذكرياته في شوارع خان الخليلي وسوق الذهب شملت جلسات تدخين "الشيشة" الممزوجة بالحشيش، موضحاً: "كتبت في مذكراتي بأنني كنت أدخن الحشيش داخل الشيشة، وكنا نرشه على التبغ داخل السجائر مع أصدقاء مصريين وأمريكيين وغيرهم.



وأشار إلى أن تلك الفترة كانت بداية تجربته مع تدخين السجائر قبل أن يقلع عنها لاحقاً، مؤكداً أن هذه اللقاءات ساعدته أيضاً على ممارسة اللغة العربية.