غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر

تنطلق غدًا الاثنين 17 من نوفمبر الجاري فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للعلوم الأساسية والتطبيقية الذي تنظمه كلية العلوم للبنات بالقاهرة تحت عنوان: «علوم المستقبل الجهود والتحديات» بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يأتي هذا في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا على جميع المستويات.

صرحت بذلك الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة كلية العلوم للبنات بالقاهرة رئيس المؤتمر، وقالت: إن المؤتمر الدولي للعلوم الأساسية والتطبيقية يقام في نسخته الرابعة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر يعد حدثًا علميًّا دوليًّا يهدف إلى جمع الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم لتناول أحدث التطورات العالمية في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية، ومناقشة التحديات التي تعترض مسيرة تطور العلوم الأساسية والتطبيقية ووضع حلولٍ عمليةٍ لها عن طريق الخبرات العالمية المشاركة في الجلسات العلمية بالمؤتمر.

وأشارت عميدة الكلية إلى أن المؤتمر يتضمن محاور مهمة يأتي في مقدمتها: أهمية العلوم الأساسية وتطبيقاتها المستقبلية، والعلوم متعددة التخصصات وتكامل المعرفة، والتقنيات الحيوية وتطبيقاتها في مجالات التنمية المستدامة والمجال الصحي، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة والعلوم الخضراء وتطبيقاتها، والأمن السيبراني وتحديات الخصوصية، والطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضافت عميدة الكلية أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الباحثين والمؤسسات العلمية والصناعية، ونشر الأبحاث المبتكرة في مجالات العلوم الأساسية مثل: (الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات) والعلوم التطبيقية مثل: (الهندسة، والطب، والتكنولوجيا، والبيئة).

كما يهدف أيضًا لمناقشة التحديات العالمية فيما يتعلق بتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ويهدف أيضا إلى تحفيز الباحثين على مواصلة الدراسات في مجالات العلوم المتقدمة ذات الأثر المستقبلي، وتقديم حلول علمية وعملية للمشكلات البيئية والصحية باستخدام العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على الجهود الوطنية والدولية المبذولة في تطوير العلوم المستقبلية.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه علماء من مختلف أنحاء العالم؛ ومنها: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وباكستان، وتركيا، والهند، والمكسيك، وماليزيا، ويقام على هامش المؤتمر عديد من ورش العمل التدريبية.

ويقام المؤتمر برئاسة الدكتورة سامية أبو فرحة، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة ولاء أحمد مصيلحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة منى عبد الجليل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتورة عبير أحمد، إمام منسق عام المؤتمر.