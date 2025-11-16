قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون الدفاعي مع سفير بلغاريا
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
جامعة أسيوط تستقبل قافلة الأزهر الفكرية لإطلاق أسبوع «مفاهيم حضارية»

أمين البحوث الإسلاميَّة يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون في نَشْر الوعي الحضاري والفِكري بين الطلاب
إيمان طلعت

التقى فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم، أ.د. أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وذلك قُبيل انطلاق فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر، الذي تعقده اللجنة العُليا للدَّعوة في جامعة أسيوط تحت عنوان: (مفاهيم حضاريَّة)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور: أ.د. محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القِبلي، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وبحث الجانبان سُبُل تطوير التعاون المشترك في تنفيذ ندوات وبرامج نوعيَّة ترسِّخ القِيَم الأخلاقيَّة، وتُصحِّح المفاهيم المغلوطة، وتُحصِّن عقول الطلاب من الأفكار المنحرفة، وتعمِّق إدراكهم لدور الحضارة الإسلاميَّة في بناء الإنسان والمجتمع والعمران.

وخلال اللقاء، أكَّد فضيلة الأمين العام أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، يُولِي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الميداني في الجامعات المصريَّة، وتعزيز التواصل الفِكري مع الشباب عبر حوار واعٍ ومسئول، يستند إلى ثوابت الدِّين وينفتح على التحديات المعاصرة.

من جانبه، رحَّب رئيس جامعة أسيوط بانطلاق الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر داخل الجامعة، مؤكِّدًا أنَّ هذه المبادرات تمثِّل منصَّةً حقيقيَّةً لتجديد الخطاب الدِّيني، وتعزيز الهُويَّة، وتقديم محتوًى فكريٍّ رصينٍ يحمي الشباب من حملات التشويش الفِكري التي تستهدف وعيهم.

ويشهد الأسبوع الدعوي -الذي ينطلق اليوم- سلسلةً مِنَ الندوات والمحاضرات التي يشارك فيها نخبةٌ مِنْ علماء الأزهر الشريف، لمناقشة قضايا: الحضارة، والعِلم، والقِيَم، والحُريَّة المسئولة، وحقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلاميَّة.

شيخ الأزهر رئيس جامعة أسيوط الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر

