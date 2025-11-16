رئيس مدينة مرسى مطروح يُتابع انهاء استلام ملفات التصالح بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة ، لمتابعة لتقديم مختلف خدمات الجماهير بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة بسهولة ويسر بفصل مقدم الطلب عن متلقيها تحقيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

والتقى اللواء محمد صحصاح بالمواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكله فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وتعرف رئيس مدينة مرسى مطروح على معدلات العمل بالمركز التكنولوجي ، و إجمالي عدد المتقدمين للتصالح على القانون رقم 187 لسنة 2023 ، ومتابعة اصدار نموذج 8 ، بالإضافة لمتابعة معدل إستكمال إجراءات المعاملات اليومية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين .

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح إجراءات استلام ملفات تراخيص رخص المحال التجارية وسرعة انهاء الملفات المقدمة لاجراء المعاينات علي الطبيعة بالتنسيق مع الأجهزة الامنية المعنية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان اصدار التراخيص من الطلبات المقدمة من المواطنين في أسرع وقت.

ووجه اللواء محمد صحصاح لمديرة المركز التكنولوجي بتشغيل جميع شبابيك المركز لضمان تقديم خدمة متكاملة للجماهير لضمان إنهاء مصالح المواطنين وخاصة كبار السن وذوي القدرات والهمم والتعامل مع الجمهور بشكل مميز.

وفي نهاية زيارته للمركز ، أكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن جميع الإدارات الخدمية التنفيذية بالمدينة لا يألوا جهداً في سبيل تحقيق المصلحة العامة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنهاء مصالح المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لسرعة تقديم الخدمات لاهالينا

حضر الجولة التفقدية مديري الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والعلاقات العامة والإدارات المعنية.